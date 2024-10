Stadt Wemding will an Grundsteuer-Reform nicht verdienen

Viele Grundstückseigentümer in der Region müssen vom nächsten Jahr an wohl mehr Grundsteuer zahlen, andere wiederum weniger - oder es ändert sich fast nichts. Grund für die Veränderungen ist die Grundsteuer-Reform. Die wurde nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts notwendig. Von dieser würden die Kommunen finanziell profitieren - vorausgesetzt, die Hebesätze blieben gleich. Doch zumindest ein Teil der Städte und Gemeinden scheut sich davor, auf diese Weise mehr Geld einzunehmen. So zum Beispiel die Stadt Wemding.

