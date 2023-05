Staudheim

Staudheim feiert "mindestens" 1000 Jahre

Staudheim ist seit über 1000 Jahren Heimat für viele Menschen. Das wurde am Wochenende ausgiebig gefeiert – mit allen Generationen. Kinder erklärten beispielsweise, was der Name Staudheim für sie bedeutet.

Plus Als "altbayrisch" und "unschlagbar" bezeichnen die Bewohnerinnen und Bewohner des Rainer Ortsteils ihr Dorf, dessen 1000. Geburtstag am Wochenende ausgiebig gefeiert wurde.

Wie war Staudheim? Wie ist Staudheim? Was macht Staudheim aus? Zum Ortsjubiläum ging das Dorf diesen Fragen selbst auf den Grund. Zur Feier „Mindestens 1000 Jahre“ – anspielend gleichermaßen auf die erste urkundliche Erwähnung und die Besiedlung in vorchristlicher und Römerzeit – engagierte man keine teuren Gruppen. Die drei Festtage waren „Eigenproduktion“, authentisch, von einer breiten Basis getragen.

Die Ideen des Festausschusses multiplizierten sich bei allen Generationen. Höfe öffneten sich für die Aktionen und in der mit historischen Bildern geschmückten „Baumeister“-Halle feierte das Dorf seine Geschichte und Gegenwart. Im Hintergrund lief eine Foto-Zeitreise, zusammengestellt von Franz Lindel. Die Glocke zum Ausschellen wurde wieder aktiviert: Wolfgang Braun kündigte das Bühnenprogramm in der stets gefüllten Festhalle an.

