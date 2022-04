Lebensfreude pur im Mai im B+-Zentrum in Blossenau

Das Programm im B+-Zentrum in Blossenau bietet in den kommenden Wochen unter anderem Musik und kulinarische Genüsse.

Der Mai gilt als Wonnemonat, in dem die Natur ihre ganze Pracht zeigt. Lebensfreude ist auch im B+-Zentrum in Blossenau angesagt. Dort stehen Musik, kulinarische Genüsse und Gesundheit im Mittelpunkt.

Das Duo Canzoni Italiani lässt am Samstag, 7. Mai, um 19.30 Uhr ins "schöne Leben" eintauchen. Inspiriert von Liedermachern wie Zucchero, Gianmaria Testa und Violeta Parra geben der Südtiroler Eduardo Rolandelli (Gründer der Folkgruppe Titla) und der Traunsteiner Stefan Starzer den Songs eine eigene unvergessliche Note.

Luisa Hänsel umrahmt mit ihrer Band einen "Weinklang"-Abend am 21. Mai in Blossenau musikalisch. Foto: Tobias Epp Fotografie

Der "Weinklang" am Samstag, 21. Mai, um 19 Uhr fügt Wein, Musik und ein Drei-Gänge-Menü zu einem abendfüllenden und besonderen Erlebnis. Harald Hänsel präsentiert spannende Weine, die er in exklusiven Weingütern entdeckte. Luisa Hänsel und die Weinklang-Band bereichern den Abend mit Livemusik.

Raphael Kestler begeisterte als Partner von Anne-Kathrin Abel viele in der Region als "Großer Hase und kleiner Fuchs". Am Samstag, 28. Mai, um 19.30 Uhr kommt der 30-jährige Liedermacher und Gitarrist aus Augsburg mit seiner Band ins B+-Zentrum und stellt sein neues Album "Innen und Außen" vor.

Der Liedermacher und Gitarrist Raphael Kestler tritt am Samstag, 27. Mai, in Blossenau auf. Foto: Helle Tage Fotografie

Wer selbst musizieren und ein Instrument kennenlernen will, hat Gelegenheiten am Freitag, 13. Mai, um 18.30 Uhr beim "Zauberharfe-Schnuppern" und am Samstag, 28. Mai, um 10 Uhr beim Wandern mit Ukulele.

Die "Fünf Tibeter" halten Körper und Geist gesund. Simone Biehler stellt die traditionelle Meditation aus dem Himalaya am Mittwoch, 4. Mai, um 20 Uhr vor.

Wie man den eigenen Garten für den Klimawandel wappnet und zukunftsfest macht, erklärt Doris Leupold in dem Vortrag "Garten-Klima" am Freitag, 6. Mai, um 19.30 Uhr.

Die Wildbienen und ihre beindruckendende Lebensweise und raffinierten Strategien zeigt Bianca Brandner in einer Natur-Exkursion am Sonntag, 15. Mai, um 14 Uhr.

Als "Leckerschmecker" dürfen Kinder und Eltern am Samstag, 28. Mai, zusammen mit Gabi Wiedemann in der B+-Erlebnisküche kochen und brutzeln. Alle, die gerne kochen und genießen, sind am Freitag, 3. Juni zum "Miteinander kochen" eingeladen. Das Ensemble Mio Gusto sorgt für den musikalischen Genuss.

Infos gibt es auch im Internet unter www.blossenau.de. Reservierungen werden erbeten unter der Telefonnummer 0151/18864740, WhatsApp oder per E-Mail info@blossenau.de. (mev)