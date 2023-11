Dieser Tagmersheimer Honig ist einsame Spitze

Das Ehepaar Susanne und Christian Regler hat bei der Honigprämierung des Landesverbands der bayerischen Imker das Top-Ergebnis geschafft.

Das Ehepaar Susanne und Christian Regler hat bei der Honigprämierung des Landesverbands der bayerischen Imker erstmals das Top-Ergebnis geschafft. Gleich drei Honigsorten der Nebenerwerbs-Imker aus Tagmersheim erhielten die Auszeichnung "Gold 1a". Dafür bekamen die Reglers beim 9. Bayerischen Honigfest in Krumbach die entsprechenden Plaketten und Urkunden überreicht. Die gab es in der Kategorie "Frühtracht kristallisiert" für zwei Sorten cremig gerührten Blütenhonig sowie in der Kategorie "flüssiger Honig" für den Waldhonig.

Honig aus Tagmersheim wird ausgezeichnet

Die Reglers haben derzeit 20 Bienenvölker, die zum großen Teil im eigenen Garten in Tagmersheim, aber auch im Wald dort sowie im Garten von Susanne Reglers Eltern in Donauwörth angesiedelt sind. "Wir haben lange darauf hingearbeitet", freut sich Susanne Regler. Die Bewertung 1a zu erhalten, sei nicht einfach. Es müsse alles passen: beispielsweise Qualität, Sauberkeit und Konsistenz (Wassergehalt für Gold-Prämierung: maximal 16,8 Prozent). Christian Regler begann vor zehn Jahren mit der Imkerei. Inzwischen arbeitet hier auch seine Frau mit.

Das Bild zeigt bei der Prämierung in Krumbach: (von links) die Bayerische Honigprinzessin Linda Jakob, Christian Regler, Susanne Regler und Vize-Honigkönigin Laura Mache. (AZ)