Pläne für Solarpark nahe Blossenau

Plus Der Gemeinderat in Tagmersheim befasst sich mit einer möglichen Freiflächen-Photovoltaikanlage. Das sind die ersten Informationen.

Auf dem Gebiet der Gemeinde Tagmersheim könnte ein Solarpark entstehen. Jedenfalls hegt ein Landwirt zusammen mit einem Unternehmen entsprechende Pläne für eine Fläche nahe Blossenau.