Schulklasse in Tagmersheim beantragt Karussell für Spielplatz

Plus Der Gemeinderat in Tagmersheim befasst sich mit einem besonderen Antrag. Ein Wunsch der Schüler wird erfüllt.

Dass auch Kinder einen Einfluss auf die Gemeindepolitik haben, zeigt nun ein Beispiel aus Tagmersheim. Dort hat eine Schulklasse erreicht, dass die Kommune den Spielplatz in der Ortsmitte aufwertet.