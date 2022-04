Colbinger spielt facettenreiches Konzert im Tapfheimer Café Bruno

Der Musiker sorgt mit seiner Gitarre für eine angenehme Atmosphäre in Tapfheim. In seinen Liedern steckt viel gute Laune, aber sie regen auch zum Nachdenken an.

Als sich der Sänger und Songwriter Colbinger im Tapfheimer Café Bruno für seinen Auftritt bereit macht, hat er nur seine Gitarre dabei. Draußen ist das Wetter ziemlich unfreundlich, immer wieder schneit es. Im Tapfheimer Bahnhof aber herrscht an diesem Abend eine warme und gemütliche Atmosphäre. Der Songwriter, der gebürtig aus Mittweida in Sachsen kommt und jetzt in der Nähe von Passau lebt, trägt mit seinen Interpretationen dazu einen wesentlichen Teil bei. Schon als er die ersten Minuten zu spielen beginnt, lehnen sich einige der 40 Zuschauer und Zuschauerinnen entspannt zurück. Manche wippen etwas mit dem Fuß oder dem Kopf mit, andere schließen zwischendurch immer mal wieder die Augen und lauschen den Klängen.

Colbinger in Tapfheim: Der Songwriter singt über das wirkliche Leben

Colbinger ist ein Musiker, der seine Inspirationen für Texte vor allem aus Erlebnissen zieht. Seit 1991 steht er bereits auf der Bühne. In verschiedenen Bands und Formationen spielte Uwe Kolbe, so sein bürgerlicher Name. Nach einer Schaffenspause gibt es ihn seit 2008 als Solo-Künstler, nennt sich schlicht Colbinger.

Er sagt: "Es dreht sich bei mir immer um autobiografische Erlebnisse. Das Leben spielt in allen meinen Liedern eine wichtige Rolle. Es sind Gespräche mit Menschen oder Ereignisse, die sich auf meinen Touren ereignet haben, die mich zum Schreiben bringen." Und unterwegs ist der Songwriter oft. Im Jahr seien für ihn 80 bis 100 Konzerte durchaus normal, sagt er. Deutschlandweit ist Colbinger unterwegs, manchmal im größeren, manchmal im kleineren Rahmen. Im Café Bruno war er sogar schon im August 2020. Dabei beobachte er gerne, suche aber auch immer wieder das Gespräch mit seinen Zuhörern und Zuhörerinnen, betont er.

Der Musiker und Songwriter Colbinger im Tapfheimer Café Bruno. Die Gäste bleiben aufmerksam, fühlen sich angesprochen. Foto: Fabian Kapfer

Als das Konzert läuft, bleiben die Gäste stets aufmerksam dabei. Einen großen Teil dazu trägt Colbinger selbst bei, indem er bei seinen Anmoderationen auch immer wieder die direkte Ansprache an das Publikum wählt. Mit kraftvoller Stimme singt er deutsche und englische Songs, die er mit viel Gefühl auf der Gitarre begleitet. Mal geht es schwungvoller zu, ein anderes Mal eher nachdenklich und ruhiger.

Eine Anekdote zum Schmunzeln darf zwischen den Liedern freilich auch nicht fehlen. Zu seinen Songs erzählt er viel, manchmal holt er dabei auch etwas länger aus. Dabei gibt es aber auch immer wieder etwas zu lachen. Als eines seiner musikalischen Vorbilder nennt er den Gitarrist Micky van Wolfen, der auch für Gunther Gabriel Lieder einspielte.

Lesen Sie dazu auch

Selbstgeschriebene Gedichte gibt es als Sahnehäubchen oben drauf

Zwischendurch präsentiert Colbinger sogar ein selbst geschriebenes Gedicht. 2014 veröffentlichte er sein erstes Buch, bis heute sind zwei weitere dazugekommen. Zuletzt "Der Reisende und sein blinder Passagier" mit 31 Gedichten.

So wird das Programm in Tapfheim facettenreich. Zum Nachdenken bewegen Lieder wie "Hoffnung trägt weiter als die Sicht", die schwungvolle Nummer "Glück ist unsere Beute" sorgt dagegen für gute Laune. Mit "Das nennt man Leben" hole er sich hingegen selbst manchmal auf den Boden der Tatsachen zurück, wenn er einmal zu viel mit der moralischen Keule aushole, erzählt der Songwriter. Nach gut zwei Stunden ist das kurzweilige Programm des Musikers vorbei. Er komme gerne wieder, sagt Colbinger und richtet sich ein letztes Mal an sein Publikum: "Und denkt daran: Traut niemanden, der sich nicht auch mal selbst auf die Schippe nehmen kann."