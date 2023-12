Gemeinnützige Baugenossenschaft übergibt in Tapfheim ihre 1000. Wohnung

Plus Die Gemeinnützige Baugenossenschaft Donauwörth hat ein Millionenprojekt verwirklicht und konnte im Rahmen dessen auch die 1000. Mieterin willkommen heißen.

Mit 1320 Goldmark bewältigte die Gemeinnützige Baugenossenschaft Donauwörth (GBD) nach ihrer Gründung 1934 ihre erste Investition. Nun mussten 2,4 Millionen Euro in die Hand genommen werden, um das neueste Projekt zu verwirklichen. Für dieses Geld entstanden zwei schicke Neubauten mit zehn Wohnungen in Tapfheim. Ausgerechnet hier durfte der größte Vermieter im Landkreis Donau-Ries nun die tausendste Mieterin begrüßen.

Heike Wötzl strahlte übers ganze Gesicht, als ihr Geschäftsführer Vitus Schmid die Schlüssel für ihre neue Wohnung übergab. Architekt Dieter Keller freute sich, dass es geglückt sei, im Bahnhofsareal „zwei Baukörper mit Charakter“ zu schaffen. Um die Wohnungen hatten sich nach Angaben von Schmid 40 Männer, Frauen und Familien beworben.