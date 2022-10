Tapfheim

17:51 Uhr

Lieder mitten aus dem Leben im Café Bruno

Plus Das Duo "Mon mari et moi" war in Tapfheims Altem Bahnhofscafé zu Gast und präsentierte dort seine Songs mit viel Witz und Kreativität - allesamt ganz alltäglich und doch so besonders.

Von Fabian Kapfer

Manchmal lohnt es sich, im Alltag einfach, Augen und Ohren offenzuhalten. Schließlich gibt es zahlreiche Situationen, die für Inspirationen sorgen oder schlicht Geschichten liefern, die es sich lohnt, zu erzählen. Das Duo "Mon mari et moi" (Mein Ehemann und ich) aus Kaiserslautern versteht sich darauf, solche Dinge in Lieder mit viel Witz und Kreativität zu verpacken. Beim Konzert im Café Bruno in Tapfheims Altem Bahnhof sorgt es für einen kurzweiligen Abend. Dass das Ehepaar Shakti und Mathias Paqué dort auftritt, hat mit einer Empfehlung zu tun. "Unter uns Musikern spricht sich schon herum, wo es gut ist. Vorletzte Woche waren wir in Kiel. Jetzt sind wir hier, weil uns von Bekannten das Café Bruno empfohlen worden ist", sagt Shakti Paqué.

