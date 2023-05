Tapfheim

06:30 Uhr

Mahmud Muhammad und seine Familie sind in Tapfheim "gestrandet"

Mahmud Muhammad lebt mit seiner Frau und seinen drei Kindern seit zwei Jahren in einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Tapfheim.

Plus Wenn sich am Mittwoch Kanzler und Ministerpräsidenten zu einem Asylgipfel treffen, haben vor Ort die Menschen mit teils harten Realitäten zu kämpfen. Ein Besuch.

Wenn heute in Berlin über das Mammutthema Migration gesprochen wird, sitzt Mahmud Muhammad in einem schmalen Zimmer in Tapfheim, gemeinsam mit drei Kindern und seiner Frau. Das, was "oben" Statistiken und Zahlen sind, das sind hier "unten", in der Gemeinschaftsunterkunft der Regierung von Schwaben menschliche Schicksale. Es ist die Realität an der Basis. Der irakische Kurde und seine Familie sitzt fest im Verfahren, bislang weitgehend ohne Aussicht auf Wohnraum, auf Job und Integration.

Dass hier einmal Steinmetze arbeiteten, sieht niemand mehr. Der ehemalige Gewerbe-Flachbau unweit eines Autohauses an der B16 ist schon vor Jahren aufwendig umgebaut worden. Es gibt nun zwei Stockwerke, jeweils mit Küche und Bad für das ganze Etagen-Kollektiv, daneben sowohl größere als auch kleinere Zimmer. Draußen scheint die Sonne, es ist ruhig. Doch jener Schein trüge, sagt Muhammad. Ruhig sei es nur jetzt, am Vormittag, zudem sei das große Zimmer nebenan für bis zu acht Personen aktuell nicht belegt. Am Abend fänden seine drei Söhne – vier, sechs und acht Jahre – jedoch kaum in den Schlaf. Laute Telefonate im Gang und im Nebenzimmer; die gut gemeinte, laminierte Anordnung mit dem kurzen behördlichen Satz "Nachtruhe ab 22 Uhr" werde hier nur als Scherz empfunden, im besten Falle ignoriert, sagt der Asylbewerber.

