Zwei Männer beschädigen einen Radlader in Oppertshofen

Spaziergänger beobachteten am Freitagabend, wie zwei Männer mutwillig einen Radlader beschädigten. Nun müssen sich die Täter strafrechtlich verantworten.

Am Freitagabend haben aufmerksame Spaziergänger zwei Männer gemeldet, die einen Radlader in Oppertshofen erheblich beschädigt haben. Gegen 18.45 Uhr hörten sie metallische Geräusche aus Richtung eines Steinbruchs nordöstlich von Oppertshofen. Als sich die aufmerksamen Passanten am Steinbruch eintrafen, bemerkten sie zwei Männer, die sich an einem abgestellten Radlader zu schaffen machten. Nachdem die beiden Täter die Spaziergänger sahen, versteckten sie sich in einem Gebüsch. Am Radlader konnten die Zeugen mehrere Beschädigungen feststellen, weshalb sie die Polizei alarmierten.

Fahrerkabine verwüstet und Scheibe eingeschlagen

Der zwischenzeitlich verständigte Eigentümer des Radladers konnte die beiden Männer mit Hilfe der Zeugen dazu bewegen, aus ihrem Versteck zu kommen. Bei Eintreffen der Beamten zeigten sich die beiden Täter im Alter von 23 und 24 Jahren geständig. Es wurde mutwillig die Scheibe der Fahrerkabine zerstört und der Außenspiegel abgeschlagen. Außerdem wurde der Innenraum der Fahrerkabine verwüstet. Am Radlader entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro. Die beiden Männer müssen sich nun strafrechtlich wegen gemeinschaftlicher Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch verantworten. (AZ)