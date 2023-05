Tapfheim

17:45 Uhr

Spätes Beben nach der Bürgermeister-Wahl in Tapfheim

Plus Die Zweite Bürgermeisterin Anja Steinberger tritt zurück. Was Rathaus-Chef Marcus Späth damit zu tun hat.

Die Bürgermeister-Wahl in Tapfheim hat zu einem späten Nachbeben geführt. Offensichtlich ist das Verhältnis zwischen Bürgermeister Marcus Späth und seiner Stellvertreterin Anja Steinberger derart zerrüttet, dass die Finanzexpertin nun die Reißleine zog. Steinberger erklärte im Kollegium des Gemeinderates ihren Rücktritt vom Amt. Gleichzeitig legte sie ihr Mandat nieder. "Das muss der Gemeinderat aber noch bestätigen", erklärte Bürgermeister Macus Späth.

Ob die verfahrene Situation ihren Ursprung in den Vorgängen im Vorfeld der Wahl eines Nachfolgers für den bisherigen Amtsinhaber Karl Malz hat, bleibt unklar, ist aber zu vermuten. In ihrer Funktion als Vorsitzende des CSU-Ortsverbandes hatte Steinberger seinerzeit Alexander Wolfinger unterstützt. Der Radwegbeauftragte des Landkreises war von den Mitgliedern als Bürgermeister-Kandidat nominiert worden. Ein anderes CSU-Mitglied wurde letztlich von einer freien Gruppe nominiert: Marcus Späth. Er gewann am Ende die Wahl und ist inzwischen aus der Partei ausgetreten.

