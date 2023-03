Über 500 Temposünder wurden im Jahr 2022 in Rettingen geblitzt

Plus Tapfheim hat schon länger eine Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung. Der Geschäftsleiter im Rathaus berichtet von den Erfahrungen – und satten Einnahmen 2022.

Die Gemeinde Tapfheim ist im südlichen Donau-Ries-Kreis bisher die einzige Kommune, die selbst blitzen lässt. Dies geschieht seit knapp zehn Jahren. Stephan Henne, Geschäftsleiter im Rathaus, berichtet über die Erfahrungen und das bemerkenswerte Ergebnis einer Messaktion im Ortsteil Rettingen, wo massenweise Temposünder erwischt wurden.