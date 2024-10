Tapfheimer sitzt Betrug im Internet auf

Ein Mann aus Tapfheim ist einem Betrug im Internet aufgesessen. Über ein Kleinanzeigenportal kaufte er Aluminiumfelgen für knapp 1400 Euro. Da der private Verkäufer laut Polizei keine PayPal-Zahlung akzeptierte, verlagerte sich das Gespräch auf WhatsApp.

Dort übersandte der Verkäufer als „vertrauensbildende Maßnahme“ das Bild eines Personalausweises und erreichte so, dass der Tapfheimer einen Betrag im Voraus zahlte. Im Anschluss an die Zahlung brach der Kontakt aber ab. Der Betrogene erstattete am Mittwoch Anzeige. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (AZ)