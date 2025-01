Parkhaus am Bahnhof Donauwörth teilweise gesperrt

In den vergangenen Jahren hat die Stadt Donauwörth nahezu alle Parkhäuser mit energieeffizienter LED-Beleuchtung ausgestattet. Nun steht als letztes das Parkhaus am Bahnhof vor der Modernisierung. Die notwendigen Installationsarbeiten machen es erforderlich, das Parkhaus vom 16. bis 18. Januar abschnittsweise zu sperren. Wie die Stadt Donauwörth mitteilt, beginnen die Arbeiten am Donnerstag, 16. Januar, im Erdgeschoss.

Am Freitag, 17. Januar, wird das erste Obergeschoss modernisiert, und am Samstag, 18. Januar, folgt das zweite Obergeschoss. Jedes betroffene Parkdeck bleibt während der Arbeiten ganztägig geschlossen. Auf den beiden übrigen Ebenen kann der Parkbetrieb jedoch wie gewohnt fortgesetzt werden. Besitzer vermieteter Parkplätze haben die Möglichkeit, nach Abstimmung mit der Montagefirma vor Ort auf speziell zugewiesene Stellflächen auszuweichen.

Die Stadt Donauwörth bittet um Verständnis für diese Modernisierungsmaßnahmen und dankt allen Nutzern des Parkhauses für ihre Geduld. Mit der neuen LED-Beleuchtung wird nicht nur Energie eingespart, sondern auch ein Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit und besserer Beleuchtungssituation geleistet. (AZ)