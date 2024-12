39-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum und stirbt

Ein 39-jähriger Autofahrer ist in einem Wald im Landkreis Donau-Ries gegen einen Baum gefahren und gestorben. Gegen 21:30 Uhr war der Mann aus bislang unklaren Gründen ohne Fremdeinwirkung von einer Staatsstraße bei Wemding, auf der er in Richtung Mohnheim unterwegs war, ins Bankett gekommen, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin habe er die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Fahrzeug fuhr über die Gegenfahrbahn in den angrenzenden Wald. Dort prallte es mit der Seite gegen einen Baum.

Zufällig vorbeifahrende Menschen leisteten kurz darauf Erste Hilfe, wie es hieß. Rettungskräfte versuchten den Mann noch vergeblich zu reanimieren. Der 39-Jährige, der aus dem nördlichen Landkreis Donau-Ries kommt, starb jedoch noch vor Ort. Die St. 2214 war während der Maßnahmen für etwa dreieinhalb Stunden gesperrt.

Im Einsatz waren die Beamten der Polizeiinspektion Donauwörth, die von einem Gutachter unterstützt wurden, sowie rund 50 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Wemding, Monheim, Nußbühl und Otting. Zur Versorgung der Ersthelfer waren außerdem zehn Rettungskräfte vor Ort. (AZ mit dpa)