Musik, Filme und Kulturnacht: Das ist am Wochenende im Landkreis los

Dieses Wochenende wird im Landkreis Donau-Ries ein vielfältiges Programm angeboten. Vor allem an Konzerten wird nicht gespart – von Jazz, Rock und Pop bis Klassik ist alles dabei. Kulturliebhaber dürfen sich auf die Kulturnacht in Rain, Veranstaltungen im Rahmen der interkulturellen Woche und tolle Führungen freuen. Hier kommen unsere Tipps zum 27. bis 29. September:

Kunst und Kultur

• In der Kleinkunstbrauerei Thaddäus in Kaisheim tritt am Freitag um 20 Uhr Amy Hartmann mit „Klima-Ballerina“ auf. Evangelische Pfarrerinnen und Pfarrer präsentieren am Sonntag um 17 Uhr in der Donauwörther Christuskirche ihr Kabarett „Filmreif – Kirche von der Rolle“.

• Im Rahmen der Interkulturellen Woche wird im Donauwörth im Zeughaus am Freitag um 19 Uhr der Film „Fortschritt im Tal der Ahnungslosen“ gezeigt. Im Nördlinger Stadtmuseum wird am Freitag um 15 Uhr die Führung „Flucht aus Nördlingen“ stattfinden. Samstag wird in diesem Rahmen in der Movieworld um 15 Uhr der Film „Oben“ und um 19.30 Uhr der Film „Sieger sein“ von Soleen Yusef gezeigt.

Musik und Konzerte

• In der Harburger Burgschänke tritt am Freitag um 20.30 Uhr die Band Hiss auf. Der Doubles Starclub in Donauwörth lädt am Freitag zu einem Mitsingkonzert mit Travel Sings ein. Los geht es um 21 Uhr. Am Samstag tritt dort Trion auf und begeistert mit einer Fusion aus Jazz und Rock. Im Gewölbekeller Seiler in Harburg findet am Samstag ab 21 Uhr das Gewölbfest „Von ABBA bis ZAPPA“ statt. Das Kunstmuseum Donau-Ries in Wemding lädt am Samstag von 15 bis 20 Uhr zum Musikfestival Inklusion und Migration mit Jumping Jack, Rock Band, Conny Pfau, Sara Hasti und Shalmazl ein. Im B+ Zentrum Blossenau findet am Samstag ab 19.30 Uhr ein Rockabend mit Musikern von Dirty Rock statt. Im Residenzschloss Oettingen tritt am Samstag um 20 Uhr das Hartlieb-Ensemble Nürnberg auf. Das Kulturforum Nördlingen veranstaltet im Reimlinger Kulturstadl ein Konzert mit lateinamerikanischem Gypsy Jazz mit dem Antigua Quartett.

Kulturnacht

• Am Samstag findet die Kulturnacht Rain statt, bei der Kulturschaffende einen Einblick in ihr Schaffen bieten. Von Musik, Malerei, Literatur, Film und Fotografie sowie Kabarett, Theater und Tanz ist alles dabei. Für die kulinarische Verpflegung ist auch gesorgt.

Führungen und Touren

• In Harburg wird am Samstag um 16 Uhr eine etwas andere Führung für Kinder ab sieben Jahren angeboten. Die Kinder sind unterwegs mit der Küchenmagd, zu Besuch bei der Fürstin und erfahren Geheimnisse der Waffenkammer mit dem Turmknecht. In Oettingen findet am Sonntag von 14 bis 15 Uhr eine Führung auf dem Jüdischen Friedhof statt, die Einblicke in die Geschichte des Friedhofs und die jüdische Bestattungskultur gibt. Herren werden gebeten eine Kopfbedeckung zu tragen.