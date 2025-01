Neue Chefin bei der Arbeitsagentur: Totalverweigerer winzige Minderheit

Die Zeiten sind nicht die besten auf dem Arbeitsmarkt, auch in unserer Region ist das zu spüren. Nun hat die Bundesagentur für Arbeit (BA) in Donauwörth eine neue Leiterin: Silke Königsberger hat ihre Tätigkeit in den Räumen an der Zirgesheimer Straße Anfang Januar angetreten. Wie sie die Zukunft des Arbeitsmarkts in der Region sieht – und warum sie von der Diskussion um Bürgergeld-Sanktionen nicht viel hält.

Bill Titze Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bundesagentur für Arbeit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Silke Königsberger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis