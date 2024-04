TSV Harburg turnt meisterlich in fast allen Klassen

In der Gauliga des Turngaues Oberdonau präsentieren sich die jungen Turnerinnen des TSV Harburg in beeindruckender Form.

Überaus erfolgreich haben die Turnerinnen des TSV Harburg an den ersten Wettkampftagen der neuen Gauliga-Saison 2024 des Turngaues Oberdonau abgeschnitten. In Wertingen und Buttenwiesen wurden die ersten Sieger ermittelt.

Einen Auftakt nach Maß erwischten die Schülerinnen C. Mit dabei waren Lara Schmidt, Emma Wölfle, Denisa Faul, Anastasia Lang, Lotta Mühleidner und Anna Ossiander. Nach dem ersten Gerät, dem Boden, war bereits klar, dass der TSV Harburg um das Treppchen mitturnen würde. Am Sprungtisch und Stufenbarren wussten die Mädchen die Kampfrichter von sich zu überzeugen. Es gelangen tolle Übungen, die mit vielen Punkten belohnt wurden. So konnte der Tagessieg mit über elf Punkten Vorsprung vor dem zweitplatzierten Verein, dem TSV Monheim gesichert werden. Besonders erfreulich sind die Platzierungen von Lotta (1), Anna (2), Denisa (9) und Anastasia (10) bei den Einzelwertungen. Mit einem Einzelstartrecht war als siebte Turnerin für Harburg Vanessa Eggenmüller am Start. Auch sie absolvierte einen tollen Wettkampf.

Am Mittag waren in der Altersklasse der weiblichen Jugend dann Nora Geyer, Hanna Strauß, Sophia Ossiander, Pia Rathsam, Linda Schuhmann und Laura Scherb am Start. Bereits am ersten Gerät, dem Sprung konnten Sophia, Pia und Laura die schwierigste der Pflichtübungen sicher zeigen. Mit viel Konzentration gelangen die Übungen am Barren und Balken fast fehlerfrei. Am Boden klappten die Übungen erwartungsgemäß sehr gut und so konnte verdient der erste Platz unter den elf teilnehmenden Mannschaften erturnt werden. Dies gelang mit einem Vorsprung von über zehn Punkten. Auch in den Einzelwertungen durften Laura (1.), Pia (4.) und Sophia (5.) Platzierungen unter den besten Zehn feiern.

Schwebebalken ist das Zittergerät der Turnerinnen des TSV Harburg

Für den amtierenden schwäbischen Meister im Bayernpokal in der Altersklasse der Turnerinnen starteten Antonia Schneider, Laura Schabert, Valentina Gropper, Sandra Macho und Selina Christ. Der Schwebebalken wurde seinem Ruf als Zittergerät gerecht. Nur Laura und Valentina kamen ohne Absteiger durch. Am Paradegerät, der Stufenbarren gab es bei allen Fünfen nicht viel abzuziehen, wodurch zwei 17er- und eine 18er-Wertung ins Mannschaftsergebnis einflossen.

Am letzten Gerät, dem Boden, konnten die Turnerinnen alle ihre Übungen nahezu fehlerfrei zeigen. Somit feierten auch die Damen den Tagessieg mit knappen vier Punkten Vorsprung vor dem zweitplatzierten TSV Wertingen. In der Einzelwertung konnten sich Selina (2.), Valentina (3.), Sandra (4.) vordere Plätze sichern.

21 Turn-Teams der Schülerinnen D starten in Buttenwiesen

Eine Woche später, bei der Altersklasse der Schülerinnen D in Buttenwiesen, traten mit 21 Mannschaften so viele wie noch nie an. Drei Mannschaften waren aus Harburg gemeldet. Die ersten beiden Teams bildeten Arya Howard, Sarah Schneider, Lenja Künast, Leni Münzing, Anna Schneider und Nele Schmidbaur sowie Louisa Wagenknecht, Emily Wattenbach, Louisa Wölfle, Emilie Rieß und Amelie Christ. Für die dritte Mannschaft starteten Anna Lernhard, Laura Förg, Isabel Beer, Sofie Fackler, Isabella Maiwald und Lilian Strauß. Die Mädchen konnten größtenteils ihre Übungen sicher zeigen, wodurch sich am Schluss die erste Mannschaft souverän mit fast neun Punkten Vorsprung an die Spitze setzte. Die zweite Mannschaft schloss sehr gut auf Rang vier ab und ist mit nur 1,7 Punkten Rückstand auf den TSV Monheim noch in guter Schlagdistanz zu einem Treppchen-Platz. Die dritte Mannschaft schloss sehr zufriedenstellend auf Rang 15 ab. Durch den geringen Punkterückstand kann mit konzentrierten Leistungen im Sommer und Herbst noch ein Top-zehn-Platz erreicht werden. Einen besonders guten Tag erwischten Nele als beste Einzelturnerin und Anna Schneider auf Platz drei.

Viel Konkurrenz hatten die Schülerinnen D des TSV Harburg in der Gauliga. Unser Bild zeigt die erste Mannschaft mit (hinten von links) Leni Münzing, Lenja Künast, Anna Schneider sowie (vorne von links) Nele Schmidbaur, Sarah Schneider und Aray Howard Foto: M. Stadelmann

Regionalentscheid findet im Herbst statt

In der jüngsten Altersklasse, den Schülerinnen E wurden zwei Mannschaften an die Geräte geschickt. Mit dabei waren Kathi Münzing, Sophia Wagner, Eva und Lina Schneider, Luisa Wiedenmann, Emma Friesch, Zeliha Keceli, Eileen Göttler, Emilia Vollert, Lena Enßlin, Julia Scherb, Nora Schneider und Anna Stadelmann. Los ging es am Sprung, wo die Mädchen ihre Übungen sicher meistern konnten. Anna zeigte sogar als Höchstschwierigkeit in dieser Altersklasse einen Überschlag über den Sprungtisch. Am Stufenbarren und Boden konnten die Mädchen durchgehend überzeugen, wodurch wichtige Punkte für das Mannschaftsergebnis gesammelt wurden. Am Ende konnte sich die erste Mannschaft des TSV Harburg über den zweiten Platz, mit nur 1,7 Punkten Rückstand auf die führenden Mädchen aus Buttenwiesen, und die zweite Mannschaft über den dritten Platz freuen. Beste Einzelturnerinnen waren Nora (3.), Anna (4.), Lina (7.) und Julia (8.) von 104 Teilnehmerinnen.

Insgesamt waren die ersten Wettkämpfe der Gauliga 2024 für alle Harburger Mannschaften ein voller Erfolg. In allen Altersklassen wurden bereits jetzt die Weichen für die Teilnahme am Regionalentscheid im Herbst gestellt. Vier Siege und tolle Platzierungen sprechen für sich.