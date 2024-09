Graffiti-Bilder von Schülern mit Schmierereien verunstaltet

Erst vor wenigen Wochen hatten Schüler die Unterführung, die am Riesgraben beziehungsweise an der Bahnhofstraße in Wemding in den historischen Stadtgraben führt, mit Graffiti-Bildern verschönert. Nun haben Unbekannte dieses Werk mit Schmierereien verunstaltet. Das berichtet die Polizei.

Die Täter besprühten in den Sommerferien eine Wand, die zuvor im Rahmen des Ferienprogramms verziert worden war, mit Schriftzügen. Der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Donauwörth zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)