Geparktes Auto in Donauwörth angefahren

In Donauwörth ist ein geparktes Auto in der Pflegstraße angefahren worden. Eine Frau erstattete Anzeige und gab an, dass das Fahrzeug bereits am 17. Dezember im Zeitraum zwischen 7.50 Uhr und 13 Uhr dort beschädigt worden sei. Da sie keine Angaben zu einem möglichen Verursacher machen konnte, leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren ein. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Donauwörth entgegen. (AZ)

