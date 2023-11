Arm von Arbeiter wird in Maschine gezogen: Mann schwer verletzt

Ein 27-Jähriger ist bei Mulcharbeiten in Münster (Landkreis Donau-Ries) mit dem Arm in eine Maschine gezogen und schwer verletzt worden.

Bei einem Arbeitsunfall ist ein Mann in Münster im Landkreis Donau-Ries schwer verletzt worden. Der Mann befüllte demnach am Sonntag eine trichterförmige Maschine mit Erde. Diese hat im Inneren Walzen, die mit einer Kette auf Zahnrädern angetrieben werden. Die Zahnradabdeckung war zum Unfallzeitpunkt demontiert und der 27-Jährige kam mit seiner Jacke in die laufende Kette. Dadurch wurde sein linker Arm in die Maschine gezogen und bis zum Oberarm erheblich verletzt. Aufgrund der schweren Verletzung wurde der Saisonarbeiter in die Augsburger Uniklinik gebracht und dort ärztlich versorgt. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Beamten bei dem 27-Jährigen starken Alkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,82 Promille. (AZ/dpa)