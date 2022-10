Mertingen

vor 16 Min.

Tödlicher Unfall bei Mertingen: Mann und Hund sterben

Plus Ein Autofahrer aus dem Raum Landsberg übersieht beim Einfädeln auf die Staatsstraße 2027 einen vorfahrtsberechtigten Jeep und prallt mit ihm zusammen.

Von Barbara Würmseher

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen 16 Uhr auf der Staatsstraße 2027 in Höhe Mertingen. Beim Zusammenstoß zweier Autos starben ein 79-jähriger Autofahrer aus dem Raum Landsberg und sein Hund. Wie die Polizei mitteilt, kam der Senior am Steuer seines Wagens aus Mertingen gefahren und wollte auf die Staatsstraße in Richtung B 2 einbiegen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Geländewagen einer jungen Frau, die ihm aus Fahrtrichtung Lauterbach entgegenkam.

