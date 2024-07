Unfall bei Überholmanöver auf Schellenbergstraße

Der Zusammenstoß zweier Autos in der Donauwörther Parkstadt beschäftigt die Polizei. Der Unfall passierte am Donnerstag um 18.55 Uhr auf dem Teil der Schellenbergstraße, auf dem eine Geschwindigkeit von bis zu 60 Stundenkilometern erlaubt ist.

Laut Polizei überholte ein 40-Jähriger mit seinem Pkw einen Wagen, den ein 71-Jähriger steuerte. Der bog jedoch in diesem Moment nach links in Richtung Dr.-Loeffellad-Straße ab. Eine Karambolage mit einem Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro war die Folge. Weil die Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Hergang des Unfalls machen, bittet die Inspektion Donauwörth mögliche Zeugen, sich zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)