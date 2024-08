Mopedfahrer prallt gegen Auto: 17-Jähriger schwer verletzt

Ein Mopedfahrer ist am Sonntag im Donauwörther Stadtteil Berg schwer verunglückt. An dem Unfall waren drei Personen beteiligt.

Der Polizei zufolge fuhr der 17-Jährige um 19.10 Uhr auf der Nürnberger Straße stadtauswärts. Auf Höhe einer Pizzeria wollte in diesem Moment ein 53-Jähriger, der mit seinem Auto vor dem Zweirad fuhr, nach links in einen Parkplatz abbiegen. Der Mopedfahrer erkannte dies zu spät und prallte in die Fahrerseite des Wagens.

Der Jugendliche wurde durch die Kollision von seiner Maschine geschleudert. Das Moped schlitterte nach links über die Straße und beschädigte den dort geparkten Pkw eines 25-Jährigen. Rettungskräfte versorgten den Verletzten vor Ort. Der wurde unter anderem mit Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung per Rettungshubschrauber in das Klinikum Ingolstadt geflogen.

Der Wagen des 53-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Neben Polizei und Rettungsdienst waren 25 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Donauwörth im Einsatz. Die Polizei sperrte die Nürnberger Straße während der Unfallaufnahme komplett und richtete eine Umleitung ein. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 10.000 Euro geschätzt. (AZ)