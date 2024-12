Unfall beim Abbiegen: 20-Jährige übersieht Auto

Eine 20 Jahre alte Autofahrerin hat am Montag, um 10.10 Uhr, einen Unfall verursacht. Laut Polizeibericht wechselte die junge Frau in Donauwörth in der Kapellstraße den Fahrstreifen, um nach links in die Zirgesheimer Straße einzufahren. Dabei übersah sie einen bereits auf der Abbiegespur befindlichen Pkw, den ein 55-jähriger Mann fuhr. Beide Beteiligte blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzt 6000 Euro. Die Unfallverursacherin wurde von den Beamten vor Ort gebührenpflichtig verwarnt. (AZ)

