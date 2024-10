Unfallflucht bei Buchdorf: Fahrer von Audi gesucht

Ein Autofahrer hat am Sonntag auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Buchdorf und Daiting einen Unfall ausgelöst, bei dem hoher Sachschaden entstanden ist. Der Verursacher flüchtete.

Nach Angaben der Polizei kam der Gesuchte um 9.45 Uhr auf halber Strecke zwischen den beiden Orten einem 28-Jährigen entgegen, der mit seinem Pkw in Richtung Buchdorf unterwegs war. Nach Aussagen des Mannes fuhr der Unbekannte, der einen grauen Audi A1 steuerte, in einer Kurve zu weit links. Der 28-Jährige musste nach rechts ausweichen und prallte mit seinem Wagen gegen mehrere Straßenbegrenzungseinrichtungen. Dadurch entstand an dem VW Golf ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 11.000 Euro.

Der Audi-Fahrer kümmerte sich nicht weiter darum. Zeugen beschrieben ihn so: Er soll Mitte/Ende 20 Jahre alt sein, hat braune Haare und trug eine Brille. Die Inspektion Donauwörth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)