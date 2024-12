Unfallflucht auf Kaufland-Parkplatz in Donauwörth

Ein Unbekannter hat am Samstag auf dem Kaufland-Parkplatz in Donauwörth einen Unfall verursacht und sich dann aus dem Staub gemacht. Wie die Polizei berichtet, geschah dies in der Zeit zwischen 8.45 und 9.28 Uhr.

Opfer ist ein 51-Jähriger, der seinen weißen Audi A6 dort abstellte. Als der Mann zurückkehrte, stellte er einen massiven Schaden am Heck des Autos fest. Die Reparaturkosten werden auf etwa 4000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Unfallflucht und sicherte Spuren. Die Fahnder der Donauwörther Verkehrspolizei (VPI) übernehmen die weiteren Ermittlungen.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Inspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)