Am Freitag hat eine aufmerksame Zeugin eine Unfallflucht in der Donaumeile gemeldet. Gegen 17.15 Uhr konnte sie beobachten, wie ein weißer BMW beim Ausparken auf den Parkplätzen des Einkaufszentrums in der Dillinger Straße gegen einen ebenfalls geparkten blauen Porsche fuhr. Da der Verursacher einfach davonfuhr, meldete die junge Dame den Unfall bei der Polizei. (AZ)

