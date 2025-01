Unfallflucht vor Direktion der AOK in Donauwörth

Eine unbekannte Person hat mit ihrem Fahrzeug am Montag in Donauwörth einen Unfall verursacht und sich aus dem Staub gemacht. Wie die Polizei berichtet, geschah dies im Zeitraum zwischen 7.30 und 12.10 Uhr.

Opfer ist eine Frau, die ihren weißen Audi A4 vor einer AOK-Direktion in der Obermayerstraße parkte. Das Auto streifte am linken Heck ein anderer Wagen. Der Sachschaden am Pkw der Frau beträgt etwa 2000 Euro. Da sich niemand meldete, leitete die Polizei ein Verfahren wegen des Verdachts der Unfallflucht ein.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Inspektion in Donauwörth zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)