Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Harburg

Ein Unbekannter hat in Harburg ein Auto gestreift und anschließend Unfallflucht begangen. Wie die Polizei mitteilt, stellte eine 23-Jährige am Donnerstag ihren BMW der 1er-Serie im Zeitraum von 16.15 Uhr bis 20.15 Uhr ordnungsgemäß im Mühlgässchen ab. Als die Frau zu dem Wagen zurückkehrte, bemerkte sie einen massiven Streifschaden am Kofferraum sowie eine beschädigte Rückleuchte.

Der Schaden beläuft sich auf mindestens 3000 Euro. Polizeibeamte sicherten Spuren. Da sich keine verursachende Person meldete, leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf unerlaubtes Entfernen vom Unfallort ein. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der 0906/706670 zu melden. (AZ)