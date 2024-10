US-Wahl 2024: Drei Auswanderer aus der Region zwischen Hoffen und Bangen

Das Rennen um das Weiße Haus erreicht seinen Höhepunkt: Am 5. November fällt die Entscheidung, wer künftig die Führung der USA übernimmt. Ob Joe Bidens Rückzug aus dem politischen Rampenlicht oder Trumps Comeback als republikanischer Kandidat – der Wahlkampf war und ist turbulent und sorgt für Schlagzeilen auf der Welt, die nicht nur Amerikaner in Atem hält. Auch drei Auswanderer aus dem Landkreis verfolgen das Kopf-an-Kopf-Rennen um den Einzug in das Oval Office – manche mit Spannung, manche mit Sorge.

