Volleyballerinnen des VSC Donauwörth verbuchen Saison als "vollen Erfolg"

Die Bezirksliga-Volleyballerinnen des VSC beenden die Saison auf Rang fünf. Schon jetzt geht der Blick in Richtung neuer Spielzeit. Die Damen III fahren vorzeitig den Titel ein.

Die erste Frauenvolleyball-Mannschaft des VSC Donauwörth hatte an ihrem letzten Spieltag der Bezirksliga-Saison die Kontrahentinnen aus Gersthofen und Weitnau zu Gast. Am Ende standen ein Sieg und eine Niederlage zu Buche. Dieses Ergebnis spiegelt auch den kompletten Saisonverlauf wider, da das junge Team ihre Saison in Schwabens höchste Liga genau auf dem Mittelplatz fünf beendet. "Unser Ziel war es, die vielen neuen Jugendspielerinnen im Team zu integrieren und trotzdem die Liga souverän zu halten. Wir verbuchen damit die Saison als vollen Erfolg", sagte Spielführerin Katharina Schrott. Sie ist ebenso wie Co-Trainerin Susi Schreiber und Trainer Jürgen Faber, die das Team am Anfang der Spielzeit neu übernahmen, sichtlich zufrieden mit dem Saisonverlauf. Vor allem die Jugendspielerinnen Irin Lanuschny und Helena Schreitmüller setzten sich als Mittelblockerinnen sofort durch und spielten mit ihrer Angriffsstärke eine wichtige Rolle beim Ligaerhalt. Daneben konnte die junge Zuspielerin Pauline Regler Akzente setzen und bereits viel von der ebenfalls erst 18-jährigen Stammzuspielerin Jule Schreiber lernen.

Damen, Bezirksliga VSC Donauwörth – TSV Gersthofen 3:2 (16:25, 25:17; 25:16, 21:25, 15:3); VSC Donauwörth – TV Weitnau 1:3 (21:25, 31:29, 19:25, 21:25). Die kontinuierliche Steigerung der Mannschaftsleistung war auch beim Sieg gegen den TSV Gersthofen zu sehen, gegen den die Donauwörtherinnen im Hinspiel noch klar verloren hatten.

Selbst gegen den Meisterfavoriten TV Weitnau können die Donauwörtherinnen mittlerweile mithalten. Allerdings machen hier die Erfahrung und das Abwehrverhalten den Unterschied aus, sodass das Spiel verloren ging.

Nach häufigeren Trainerwechseln bei den Damen I in den vergangenen Jahren verlängerte Jürgen Faber seinen Vertrag und blickt bereits Richtung neue Saison: "Das Team bleibt in der Grundkonstellation zusammen. Vielleicht bekommen wir noch ein oder zwei Neuzugänge. Auf jeden Fall werden wir die Zeit zwischen den Saisons intensiv nutzen und uns weiterentwickeln, um im nächsten Jahr in der Bezirksliga oben mitzumischen."

VSC Donauwörth: Dir, Lanuschny, Regler, Rieder, Seibt, Schreitmüller, Schreiber, Schrott, Schwarz, Stöckle

Makellose Bilanz: Dritte Damenmannschaft des VSC Donauwörth erringt den Meistertitel in der Kreisliga

Die Dritte der VSC Unger Volleys hat sich noch vor dem letzten Spieltag der Saison souverän den Meistertitel der Kreisliga Nord erspielt. Die Gegnerinnen aus Affing und Hochzoll hatten sich der überlegenen Heimmannschaft in je drei kurzen Sätzen geschlagen geben müssen. Nach der spielerisch eher mäßigen Vorstellung des letzten Spieltages in Hochzoll sollte bei diesem Heimspieltag nicht nur das Ergebnis stimmen.

Damen, Kreisliga Nord VSC Donauwörth III – FC Affing II 3:0 (25:15, 25:14, 25:6); VSC Donauwörth III – DJK Augsburg Hochzoll V 3:0 (25:0, 25:4, 25:6). Die Volleys hatten sich vorgenommen, den zahlreichen Zuschauern zwei schöne Matches zu bieten, um nochmals zu beweisen, dass sie den Platz an der Tabellenspitze verdient haben. Dies gelang den Donauwörtherinnen auch von Beginn an. Affings Zweite hatte große Probleme mit den starken Aufschlägen und harten Angriffsschlägen der Heimmannschaft. Trotzdem gelang es ihnen zu Beginn des ersten Satzes noch öfter, die Bälle unkontrolliert über das Netz zurückzubringen. Ab der Hälfte des zweiten Satzes bewiesen die Unger Volleys dann klare Dominanz.

Hochzolls Fünfte, die an diesem Wochenende an der Südbayerischen Meisterschaft der U16 teilnahm, wurde von ihren Vereinskolleginnen aus der U18 vertreten. Somit trat den Donauwörtherinnen eine bis dato unbekannte Mannschaft gegenüber. Doch bereits beim Einschlagen wurde klar, dass diese Jugendspielerinnen zwar älter, aber deutlich unerfahrener waren als ihre Kolleginnen. VSC-Spielerin Susi Schreiber eröffnete den ersten Satz und beendete diesen auch nach einer Serie von sage und schreibe 25 Aufschlägen. Auch in den beiden folgenden Sätzen war die Überlegenheit der Unger Volleys unbestreitbar. Nicht nur hatte sich der VSC so insgesamt sechs Punkte in der Tabelle verdient, auch der Meistertitel der Kreisliga Nord ging an diesem Spieltag vorzeitig nach Donauwörth. (eibl)