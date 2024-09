Von Wasserangst zum Schwimmabzeichen: Verenas Mutgeschichte

Für Verena Piek aus Wolferstadt fühlt sich der 30. August immer noch nah und präsent an. Am Beckenrand des Freibads in Langenaltheim, mit zitternden Füßen auf den kühlen Fliesen, schaut die damals 15-Jährige in das kalte, tiefe Wasser. Ihr Herz rast, das Adrenalin pumpt. Seit ihrer Kindheit hat die Jugendliche panische Angst vor tiefen Gewässern. Doch an diesem Tag muss sie diese überwinden. Denn es geht um das Bronzeabzeichen im Schwimmen – und um ihren Traumjob. Wie sie den Sprung ins Wasser überwunden hat, und damit auch ihre Angst.

