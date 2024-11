Frau durch gefälschte Microsoft-Warnung um Geld betrogen

Eine Frau aus dem Raum Harburg ist Opfer von Online-Betrügern, die sich als Mitarbeiter von Microsoft ausgaben, geworden. Am Mittwoch klickte sie auf ein Symbol, dass sie per Facebook-Messenger erhalten hatte. Anschließend erschienen auf dem Laptop der Frau mehrere Meldungen: Ihr Computer sei „gehackt“ worden. Die auf dem Bildschirm angezeigte Rufnummer, angeblich von der Firma Microsoft, könne sie zur Problemlösung anrufen. Dabei handelte es sich jedoch um einen Betrug von bislang unbekannten Personen. Die Frau rief die abgebildete Nummer an. Diese führte nicht zur Firma Microsoft, sondern übermittelte diverse Daten an die Betrüger. Durch eine unberechtigte Abbuchung entstand in der Folge ein Vermögensschaden im dreistelligen Bereich. Beamte der Polizeiinspektion Donauwörth nahmen ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren auf.

Es handelt sich nicht um den ersten Betrugsversuch dieser Art. Die Polizei rät deshalb dringend, auf keinen Fall private Daten zu Bankkonto oder Kreditkarten und Zugangsdaten zu Kundenkonten an Dritte weiterzugeben. Außerdem sollte unbekannten Anrufern niemals Zugriff auf private Rechner gewährt werden, auch nicht durch Freigabe einer Fernwartungssoftware. Im Fall eines Verdachtsmomentes sollte sofort die Polizei benachrichtigt werden. (AZ)