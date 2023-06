Wemding/Augsburg

Scheinimpfungen gegen Corona: Prozess gegen Wemdinger Hausarzt beginnt

In Hunderten von Fällen soll ein Hausarzt aus Wemding Corona-Impfungen vorgetäuscht haben. Nun fängt der Prozess an.

Plus Ein Arzt aus Wemding soll hundertfach Corona-Impfungen vorgetäuscht haben. Nun wird ihm der Prozess gemacht. Wann ein Urteil des Landgerichts fallen könnte.

Von Wolfgang Widemann

Dieser Fall sorgte im Herbst 2021 deutschlandweit für Schlagzeilen. Mitten in der Corona-Pandemie passierte in Wemding offenbar Ungeheuerliches: Ein Hausarzt, der dort bereits seit vielen Jahren praktizierte, geriet in den Verdacht, reihenweise Impfungen gegen Covid-19 vorgetäuscht zu haben. Ein gewaltiges Ermittlungsverfahren kam ins Rollen. Monatelang forschten die Kripo Dillingen, die Staatsanwaltschaft Augsburg und die Generalstaatsanwaltschaft in Nürnberg nach, im Januar 2022 fand eine große Razzia in mehreren Bundesländern statt. 21 Monate, nachdem der Mediziner aufgeflogen ist, wird ihm nun der Prozess gemacht.

Der startet am Dienstag vor dem Landgericht Augsburg. Bis ein Urteil verkündet wird, werden voraussichtlich weitere Monate vergehen. Auch wenn das Verfahren komplex und umfangreich ist und die Verhandlung gegen den Arzt erst ansteht - der Sachverhalt ist zu einem großen Teil längst geklärt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

