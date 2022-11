Wemding/Nördlingen/Augsburg

vor 59 Min.

Scheinimpfung in Wemding? Freispruch für Paar aus Essen

Plus Ein Paar aus Essen soll über 500 Kilometer weit für Corona-Scheinimpfungen nach Wemding gereist sein. Das Gericht sprach sie frei - doch Zweifel bleiben.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Wohl Hunderte von Menschen aus der Region, aber auch weit darüber hinaus kamen im vorigen Jahr zu einem Hausarzt nach Wemding, um sich von diesem Impfungen gegen Corona bescheinigen zu lassen, die gar nicht stattfanden. Bei rund 100 Personen erhärtete sich der Verdacht auf bewusste Scheinimpfungen so weit, dass die Polizei bei ihnen im Januar 2022 im Rahmen einer großen Razzia vor der Haustür stand. Dies passierte sogar in Nordrhein-Westfalen. Von dort hatte sich im Sommer 2021 ein Paar auf den Weg zu dem Mediziner nach Wemding gemacht. Niemand reiste nach Erkenntnissen der Justiz von weiter her an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen