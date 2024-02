Betörender Tanz und witziges Spiel - und das alles in magischem Grün

Plus Der Kolpingball in Wemding geriet zum rauschenden Fest voller Anmut und Originalität und mit vielen Anspielungen auf tatsächliche Begebenheiten. Die Dekoration der Stadthalle tat ein Übriges zum Gesamtpaket, das rundum begeisterte.

Schon Tage vor dem Großereignis hatten rund 100 freiwillige Helfer die Wemdinger Stadthalle in ein zauberhaftes grünes Wunderland verwandelt. "Magic Green - Wald & Wiesen Wunderland" lautete das Thema und bereits im Foyer wurden die rund 600 kostümierten Ballgäste darauf eingestimmt, die mit frischem Grün durch eine Reihe von Fichten und Tannen geleitet wurden. In einer Nische galt es das Geschick beim Bogenschießen unter Beweis zu stellen.

Ein Anziehungspunkt während der ganzen Ballnacht war wieder die große Fotowand. Diesmal konnten sich die kostümierten Ballgäste vor dem „Doosweiher“ mit einem listigen Gnomen oder einer zauberhaften Fee fotografieren lassen. Erst recht setzte sich das Motto dann in der großen Halle fort, in der etwa 50 Aktive mit einem großartigen Programm für gute Unterhaltung sorgten.