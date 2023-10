Betrunken und ohne Versicherung mit E-Tretroller unterwegs

Die Polizei erwischt in Wemding einen E-Scooter-Fahrer. Der macht sich doppelt strafbar.

Die Polizei hat am Donnerstag in Wemding einen E-Tretroller-Fahrer erwischt, der sich doppelt strafbar gemacht hat Die Beamten kontrollierten den 39-Jährigen gegen 8 Uhr in der Bahnhofstraße. Der Mann konnte keine gültige Versicherung vorweisen, obwohl der E-Scooter eine Höchstgeschwindigkeit von rund 25 Stundenkilometern erreicht. Damit ist auch ein Versicherungskennzeichen notwendig.

Hinzu kam, dass der 39-Jährige deutlich nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,8 Promille. Auf den Ertappten kommen eine Strafanzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz und ein Bußgeldverfahren wegen der Alkoholfahrt zu. (AZ)