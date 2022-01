Wemding

06:30 Uhr

Neue Tagespflege: Ein Ort für schöne Stunden in Gemeinschaft in Wemding

Mit einer kleinen Feierstunde hat die Caritas-Sozialstation in Wemding die neue Tagespflege in Betrieb genommen. Die Einrichtung ist hell und farbenfroh gestaltet.

Plus In Wemding hat eine Tagespflege den Betrieb aufgenommen. Worauf die Caritas-Sozialstation im "Haus Verecunda" Wert legt und warum die Einrichtung den Namen trägt.

Von Wolfgang Widemann

An den Tischen in dem großen, hellen Raum sitzen knapp ein Dutzend Senioren und Seniorinnen. Sie haben an diesem Mittwoch bereits gemeinsam gefrühstückt, miteinander geredet und die Möglichkeit genutzt, sich zwischendurch auszuruhen. Nun stimmen sie fröhlich das Lied "Sing mit mir ein Halleluja" an. Die älteren Frauen und Männer, von denen die meisten aus dem Raum Wemding kommen, zwei aber aus Donauwörth, sind die ersten "Gäste" der neu errichteten Tagespflege der Caritas-Sozialstation in Wemding. Die kann jetzt Pflegebedürftige versorgen, die unter der Woche tagsüber eine Betreuungsmöglichkeit benötigen.

