Einbruchsversuch in Wemding misslingt

Ein Unbekannter versucht am Osterwochenende, die Tür einer Bäckerei aufzubrechen, und scheitert. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Unbekannter hat sich zwischen Sonntagmittag, 11.30 Uhr, und Montagmorgen, 4.45 Uhr, an einem Einbruch in Wemding versucht. In diesem Zeitraum versuchte die bislang unbekannte Person laut Polizei, die Eingangstür einer Bäckereifiliale in der Bahnhofstraße gewaltsam aufzubrechen. Das Vorhaben misslang. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 1000 Euro. Ermittlungsbeamte der Donauwörther Polizei sicherten Spuren und leiteten ein Verfahren ein. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)