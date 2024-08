Erste Sommerakademie im KunstMuseum Wemding

Vor vielen Jahren gründete Reinhard Knodt die Akademie für west-östlichen Dialog der Kulturen mit Schriftstellern, Philosophen, Professoren und Künstlern. Diese Akademie fördert den interkulturellen Dialog auf dem Weg der Begegnung von Philosophie, Kunst und Kultur. Einer der Tätigkeitsschwerpunkte ist jetzt die Veranstaltung der „Sommerakademie“ im August im KunstMuseum Donau-Ries in Wemding – eine Veranstaltung, bei der sich wissenschaftliche Vorträge, Gesprächsaustausch, praktische Übung (Yoga, Tai Chi, Kalligrafie, Meditation), Kunst, Performance und Literatur miteinander verweben und untereinander befruchten. Das Kennenlernen einer anderen – oftmals zunächst fremden – Kultur ereignet sich während der festivalartigen Tage über Geist, Seele und Herz und verankert sich im Körpergefühl.

In Zusammenarbeit des Vereins des KunstMuseums Donau-Ries in Wemding mit der Akademie findet auf einstigen Wunsch von Reinhard Knodt in den weitläufigen Räumen des KunstMuseums also nun die erste Sommerakademie von statt. Sie dauert vom 20. bis 25. August und hat folgendes Programm zum Thema „Die Bedeutung des Leibes. West-östliche Perspektiven in Theorie und Praxis“:

- Dienstag, 20., bis Donnerstag, 22. August (jeweils 9.30 bis 18.30 Uhr): Workshops an zwei Orten. 9.30 bis 11.30 Uhr im KunstMuseum Donau-Ries: Chinesische Kalligrafie (Walter Yu, Peking /Berlin). Von 14 bis 18.30 Uhr im Kloster Heidenheim:

Bohmscher Dialog (Dagmar Dotting, Kassel), Zen-Meditation (Margit Langenberger, Nürnberg), Qi Gong zu den Jahreszeiten, Elementen und Organen (Claudia Bachmann, Berlin).

- Freitag, 23. August, KunstMuseum Donau-Ries: 11 Uhr Begrüßung (Akademie-Vorstand), 11.10 bis 12.30 Uhr: Vortrag und Diskussionsrunde: Der Leib in den Religionen – Quelle von Sünde beziehungsweise Leid oder Ort des Ausdrucks von Gotteslob? (Prof. Dr. Dr. Bertram Schmitz, Jena), 14.15 bis 14.45 Uhr: Yoga mit Schwerpunkt Atem (Ramona Faltin, Görlitz), 15 bis 16 Uhr: Vortrag und Diskussionsrunde: Atem – Leben – Geist - Geist Gottes. Der Leib als Stätte des Lebens und Wohnens (Michaela Moritz MA, Nürnberg), 16.30 bis 18 Uhr: Kunstbetrachtung: Arbeiten zum Thema Atem (Claudia Bachmann, Berlin), 17.15 bis 18.45 Uhr: Vortrag und Übung: Kung-fu – Zur Philosophie der chinesischen Kampfkünste (Prof. Dr. Karl-Heinz Pohl, Trier).

- Samstag, 24. August, KunstMuseum Donau-Ries: 10 bis 10.30 Uhr: Übungen für Körper und Gliedmaßen auf Grundlage physiotherapeutisch-muskuloskelettaler Sichtweise (Anja Schmickal MA, Neumarkt i.d. Oberpfalz), 11 bis 12.30 Uhr: Vortrag: Anmut, Stärke und Charakter. Die Darstellung des menschlichen Körpers in der Kunst Ostasiens am Beispiel des japanischen Farbholzschnitts (Prof. Thorsten Schirmer, Hannover), 14.15 bis 14.45 Uhr: Musik/Lyrik: Der Gedichtszyklus „Soma“ (Christian Schloyer, Nürnberg), 15 bis 16 Uhr: Vortrag und Diskussion: Die eingefleischte Seele – Körperpsychotherapie (Dr. Ludwig Frambach, Nürnberg), 16.45 bis 17.15 Uhr: Uraufführung: „ blaK S liboM 8 „ Komposition für Raumstimme, Richtlautsprecher, Sänger, elektroakustische Komposition (Dr. Johannes S. Sistermanns, Bornheim), 17.30 bis 19 Uhr: Vortrag & Diskussion: „Spirit Writing“ als Heilungsmethode. Ergebnisse einer Feldforschung in Taiwan (Prof. Dr. Michael Lackner, Nürnberg).

- Sonntag, 25. August, KunstMuseum: 9.45 bis 10.45 Uhr: Vortrag & Diskussion: Kunst ist, was der Künstler macht. Zum Verhältnis von Kunst und Körper-Person (chin. „Shen“) (Dr. Heinrich Geiger, Bonn), 10.45 bis 11 Uhr: Verabschiedung (Akademie-Vorstand). (AZ)