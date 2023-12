Frau werden beim Einkauf in Wemding über 1000 Euro gestohlen

Am Mittwoch wurde eine Frau beim Einkaufen in Wemding beklaut. Am Freitag erstattete sie deswegen Anzeige bei der Polizei.

Wegen eines Diebstahls hat eine 65-Jährige am Freitag Anzeige bei der Polizei erstattet. Am Mittwoch war sie in der Zeit zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr beim Einkaufen in einem Supermarkt am Kapuzinergraben. Der Dame wurde in diesem Zeitraum unbemerkt 1000 Euro Bargeld aus einem Seitenfach ihrer Handtasche entwendet. Die Handtasche hing während des Einkaufs am Einkaufswagen. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Donauwörth unter Telefon 0906/706670 in Verbindung zu setzen. (AZ)