Wemding

vor 18 Min.

Für Nadim aus Wemding gibt es Weihnachten auf der Krebsstation

Plus Der fünfjährige Junge aus Wemding ist schwer krank. Für ihn und seine Familie wird es – wie für viele andere Patienten auch – keinen normalen Heiligabend geben.

Von Barbara Würmseher

Nadim sitzt am Küchentisch auf dem Schoß von Mama Marina Jeha, an die er sich kuschelt, und hält eine lange Perlenkette in der Hand. Jedes einzelne bunte Kügelchen hat eine ganz besondere Bedeutung und Nadim kennt sie alle. Nachdenklich lässt der Fünfjährige die aufgereihten Teilchen durch die Finger gleiten und erzählt: "Die rot-blau gestreifte Perle war für eine Bluttransfusion, die Käppi-Perle hab ich bei Haarausfall bekommen. Und einmal hab ich keine Luft gekriegt, da gab's dann die hier."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

