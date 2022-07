Holzhaufen brennt: Feuerwehr bei Wemding im Einsatz

Nahe Wemding hat am Montag ein Holzhaufen gebrannt. Die Polizei glaubt den Grund für das Feuer zu kennen.

Im Forst nahe Wemding hat am späten Montagnachmittag ein brennender Holzhaufen einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Laut Polizei ereignet sich der Brand um 16.55 Uhr in der Waldabteilung "Tannwald/Rauwinkel" in der Nähe des Polsinger Wegs. Auf der Fläche befand sich ein circa 40 Ster großer Holzhaufen, der einem 53-Jährigen aus Huisheim gehörte. Der Polizei zufolge hat sich das Holz wohl aufgrund des trockenen Wetters selbst entzündet. Anzeichen für eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung gebe es nicht.

80 Feuerwehrleute waren bei Brand im Einsatz

Bei dem Feuer ist ein Schaden von 5000 Euro entstanden, die umliegende Flur wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen. Im Einsatz waren etwa 80 Kräfte der Wehren aus Wemding, Amerbach und Polsingen, die das Feuer unter Kontrolle brachten. Bei den Löscharbeiten wurde zudem ein Bagger eingesetzt, der die kokelnden Reste verteilte, damit diese abgelöscht werden konnten.

Die Polizei weist aufgrund des anhaltend trockenen Wetters darauf hin, dass keinerlei Glasflaschen, Zigaretten oder Ähnliches in Wiesen und Wäldern hinterlassen werden sollen. (AZ)

