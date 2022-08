Wemding

vor 16 Min.

Im Sternenkinderwald bei Wemding wachsen Bäume der Liebe

Plus Der Verein "Sterneneltern" will den Schmerz von Müttern und Vätern lindern. Jetzt verschenkt er 50 Bäume für eine besondere Stätte. Was den Ort so magisch macht.

Von Barbara Würmseher

In der Wärme des Nachmittags liegt eine friedliche Stimmung über dem zwei Hektar großen Areal nahe Wemding. Sommerwind streichelt die Haut, die hoch stehende Sonne taucht das Gelände am Waldrand in gleißendes Licht, der Blick in die Ferne streift die Häuserkulisse von Rudelstetten. Und wer seine Schritte über den raschelnden Grasboden lenkt, wird von einer wohltuenden inneren Ruhe ergriffen. Der Gang führt zwischen 72 jungen Bäumchen hindurch, die in Reih und Glied gepflanzt und noch klein von Wuchs sind. Sie sollen groß und stark werden dürfen – anders als all die Kinder, für die sie stehen und die allzu früh ihren Eltern genommen wurden.

