Lkw übersieht Vorfahrtsschild: Frau wird leicht verletzt

Ein Unfall ereignete sich am Montag, als ein 62-jähriger Lkw-Fahrer die Vorfahrt missachtete und mit einem Pkw kollidierte.

Hoher Schaden und eine Verletzte sind die Bilanz eines Unfalls bei Wemding. Am Montag gegen Nachmittag bog ein 62-jähriger Lkw-Fahrer laut Polizei mit seinem 40-Tonnen-Gespann vom Kehläcker nach links auf die Staatsstraße 2213 in Richtung Fessenheim ein. Dabei übersah er das Vorfahrt-Achten-Schild und prallte in die Beifahrerseite eines von links kommenden Autos, das von einer 46-jährigen Frau gesteuert wurde. Am Wagen der Frau entstand durch den Aufprall Totalschaden und er musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Gegen den Lkw-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung eingeleitet. (AZ)