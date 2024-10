Neustart des Frankreichaustauschs an der Anton-Jaumann-Realschule Wemding

Nach fünfjähriger coronabedingter Pause fuhren 46 Schülerinnen und Schüler der Anton-Jaumann-Realschule Wemding mit ihren drei Begleitlehrkräften nach Bourgueil und Savigné-sur-Lathan an der Loire, um acht Tage in einer französischen Gastfamilie zu verbringen. Erstmals dabei waren auch Musiker der Big Band, die die Woche zum Proben mit französischen Jugendlichen aus der Bourgueiler Musikschule nutzten. Neben den Lebensgewohnheiten in den Familien, dem französischen Schulalltag und verschiedenen Sehenswürdigkeiten an der Loire, lernten die Schülerinnen und Schüler auch die Abgeordnete der Assemblée Nationale, Madame Thillaye, kennen, die ans „Collège Pierre de Ronsard“ kam, um sich in ihrer Funktion als Kommissionsmitglied für europäische Angelegenheiten mit den Jugendlichen über deren Erfahrungen im Nachbarland auszutauschen. Voller Vorfreude erwarten nun alle Beteiligten den Gegenbesuch im März.

