Wemding

18:00 Uhr

Pilotprojekt: Wo sind in Wemding Wärmenetze möglich?

Plus Wemding und Energie Schwaben wollen analysieren, wie Haushalte am sinnvollsten alternative Heizungen bekommen können. Die Altstadt spielt dabei eine Sonderrolle.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Ist in meiner Straße oder in meiner Siedlung ein Fernwärmenetz möglich? Macht Geothermie auf meinem Grundstück Sinn? Solche Fragen stellen sich in Zeiten der Energiewende viele Hauseigentümer, wenn es um die Heizung geht – auch in Wemding. Um flächendeckend einen Überblick zu bekommen und Antworten geben zu können, nimmt die Kommune nun an einer Aktion des Unternehmens Energie Schwaben (vormals Erdgas Schwaben) teil.

Wemding ist in dieser Hinsicht eine von zehn Pilotkommunen im Bezirk Schwaben. Dies verkündete Bürgermeister Martin Drexler in der Bürgerversammlung. Zentrale Frage sei: "Was kann der einzelne Haushalt umsetzen?" Es handle sich um eine "klassische kommunale Wärmeplanung". In anderen Bundesländern sei diese für Städte mit mehr als 20.000 Einwohnern bereits vorgeschrieben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen