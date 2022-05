Polizei stoppt in Wemding einen angetrunkenen Autofahrer

Der Polizei geht in Wemding ein alkoholisierter Autofahrer ins Netz. Mit welchen Folgen er rechnen muss.

Die Polizei hat am Samstagabend in Wemding einen angetrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Bei der Konrolle des 36-Jährigen bemerkten die Beamten, dass er eine "Fahne" hatte. Ein gerichtsverwertbarer Alkomattest auf der Dienststelle in Donauwörth ergab einen Wert von knapp über 0,6 Promille. Der Mann muss deshalb mit einem einmonatigen Fahrverbot, Punkten in Flensburg und einem Bußgeld rechnen. (AZ)